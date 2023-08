Il consigliere di Forza Italia, De Chirico, ha parlato di quello che sarà il futuro di San Siro per quanto concerne Inter e Milan

Il consigliere comunale di Milano, e in quota con Forza Italia, Alessandro De Chirico, è tornato a parlare di San Siro e del futuro di Inter e Milan al Giornale.

LE PAROLE – «Il Comune non ha un piano B e non ha 10 milioni e 300mila euro all’anno per la manutenzione dello stadio vuoto. Sala rischia di essere ricordato come colui che ha impedito a Milan e Inter di investire fondi loro per uno stadio all’avanguardia e un nuovo quartiere per realizzare servizi a 15 minuti, colui che ha fatto scappare i club da San Siro. Serve chiarire, e chiediamo con un documento condiviso l’intervento del governo prima che la Sovrintendente si esprima ufficialmente sul vincolo».

