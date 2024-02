Inter e Milan hanno una richiesta nella ristrutturazione di San Siro, questione che continua a tenere banco nelle due società

Continua a tenere banco la ristrutturazione di San Siro nelle vicende di Inter e Milan. La Repubblica fa un focus sul numero dei posti vip che le due società vorrebbero incrementare in quanto ricavano molti soldi da questi biglietti.

POSTI VIP – «Le richieste partono ovviamente da quella di rimettere San Siro a nuovo, conservandone il guscio, ma mutandone la sostanza. E di conseguenza cambiando anche la natura del suo pubblico. “Non si può avere uno stadio europeo o americano con i prezzi dei biglietti italiani” ha detto ieri uno dei partecipanti all’incontro riservato: insomma, se si vuole che l’impianto diventi quel generatore di incassi che le squadre sperano, bisogna non solo dotarlo di bagni decenti, ma anche far sì che i posti riservati ai cosiddetti Vip, con tutti i servizi accessori che si portano dietro, aumentino vertiginosamente. Oggi solo il 3% dei sedili di San Siro — altro dato citato nei colloqui — ha quelle caratteristiche, contro una media del 18% dei posti negli stadi delle grandi squadre europee. E quindi, nei progetti di Scaroni e Antonello, e delle proprietà che rappresentano, almeno 6- 8 mila posti “ premium”, lussuose lounge a bordo campo in cui le aziende acquistino biglietti per i loro clienti e partner privilegiati, ristorazione di lusso, i musei delle due squadre a due passi dall’impianto, un albergo che mandi direttamente gli ospiti in tribuna, magari l’occasione per i graditissimi invitati di stringere la mano al mister che in quell’occasione gioca in casa. Non una partita di calcio, ma una “esperienza”, per usare un termine abusato. E un’esperienza a San Siro — per non parlare del valore di un albergo o di altri edifici che si potranno costruire — ha certo un valore emotivo ed economico infinitamente superiore a quello della medesima esperienza con vista Rozzano e San Donato»

