Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto una proposta molto interessante a Inter e Milan riguardo lo stadio di San Siro: i dettagli

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha proposto la possibilità che Inter e Milan diventino proprietarie dello stadio di San Siro attraverso il diritto di superficie.

Attualmente, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono tre le opzioni in considerazione per il futuro del Meazza:

la prima prevede che il Comune esegua i lavori in collaborazione con i club,

la seconda implica la partecipazione del Comune ai lavori insieme ai club,

la terza opzione, preferita da Sala, consiste nella cessione a lungo termine del diritto di superficie.

I club non sono stati presenti alla presentazione dell’ultimo progetto di ristrutturazione, ma nei prossimi giorni saranno convocati in Comune per esprimere una risposta definitiva sulla realizzazione di un nuovo impianto. Questo rappresenta un passo importante, considerando che le sfide incontrate avevano spinto le società a valutare alternative fuori dal percorso originariamente previsto.

L’articolo San Siro, la proposta clamorosa di Sala a Inter e Milan per lo stadio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG