L’architetto Alessandro Zoppini si è espresso sulla questione San Siro, tempio calcistico di Inter e Milan: quante possibilità di rimanere?

Sulle colonne de La Repubblica, l’architetto Alessandro Zoppini, per anni parte dello studio Populous, parla così di San Siro e della possibilità di Inter e Milan di rimanere.

LE PAROLE- «Possibilità che Milan e Inter ci ripensino? Mi sembra tardi. Con i ricorsi si prende troppo tempo. A Parma abbiamo cercato un accordo con la Soprintendenza. Comunque il Milan ha fretta, non credo che avranno ripensamenti. L’Inter che ha avviato colloqui a Rozzano potrebbe avere qualche ripensamento. Ma molto dipenderà dal suo futuro societario. Tempi troppo lunghi? È il solito male italiano. A Roma ci hanno messo dieci anni a dire no. A Milano si è cincischiato. Milan e Inter erano lanciati, ma sono iniziati subito i dibattiti. Si è avuto paura di rischiare politicamente e non si è preso subita una decisione»

L’articolo San Siro, l’architetto Zoppini: «Possibilità che Inter e Milan ci ripensino? E’ tardi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG