Sandro Sabatini ha rilasciato una dichiarazione su Alexis Sanchez, ritornato all’Inter, e sulle gerarchie nell’attacco nerazzurro

Ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini si esprime così su Alexis Sanchez, di ritorno all’Inter dopo una stagione al Marsiglia. Le sue dichiarazioni sul cileno.

LE PAROLE- «Che sia migliorato rispetto a quello dell’anno scorso a Marsiglia non credo, perché comunque lì ha fatto un buon campionato. Che sia migliorato rispetto agli altri anni all’Inter non credo. Credo che si sia reso conto di essere il terzo-quarto attaccante e di potersi togliere delle soddisfazioni così. Perché Sanchez, gli anni scorsi, credeva di essere lui il titolare e tutti gli altri alternative. Se si è messo in testa di essere il terzo può dare un contributo notevole, se invece continua a creare problemi all’allenatore nello spogliatoio dicendo di essere un leone in gabbia si va ad attorcigliare in una situazione che non corrisponde alla realtà. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i titolari, Marko Arnautovic e Sanchez le riserve: se si rispettano queste gerarchie l’Inter ha un attacco valido».

