L’azienda WeBuild avrebbe dovuto presentare il suo progetto di ristrutturazione del Meazza ma a quanto pare il tutto non sarebbe avvenuto.

La questione della ristrutturazione dello storico stadio di San Siro si arricchisce di un nuovo capitolo.

Niente progetto?

Nonostante le dichiarazioni di interesse da parte di WeBuild e gli incontri in Comune con i vertici di Milan e Inter, sembra che la proposta per il restyling dello stadio Meazza resti avvolta nel mistero. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, ha evidenziato come, al di là delle buone intenzioni, non esista alcuna documentazione ufficiale o progetto ben delineato che possa essere consultato.

La conferma

La risposta dell’amministrazione comunale, per voce del direttore generale Christian Malangone, chiarisce che, sebbene WeBuild abbia manifestato volontariamente l’interesse verso una riqualificazione dello stadio San Siro, non è stato presentato alcun documento o progetto concreto che possa essere oggetto di valutazione. La proposta sembra fermarsi a una mera esposizione di idee preliminari, il che alimenta ulteriori interrogativi sul futuro del progetto.

I possibili scenari

Le dichiarazioni di De Chirico riflettono un senso di frustrazione per quella che viene percepita come un’opportunità mancata o, nel peggiore dei casi, una comunicazione non efficace tra le parti interessate. Il consigliere ha inoltre sollecitato un confronto nella speranza di ottenere maggiore chiarezza su eventuali progetti di ristrutturazione e sul futuro gestionale dello stadio, invocando una maggiore condivisione delle informazioni tra l’amministrazione e le forze politiche della città, nell’interesse dei cittadini milanesi.

