Aggiornamenti importanti sul vincolo su San Siro: fissata una nuova data per l’udienza al Tar per lo stadio dell’Inter e del Milan

Dopo il ricorso presentato dal Comune di Milano per cui sono costituiti in giudizio anche Inter e Milan, contro la decisione della Soprintendenza per il vincolo su San Siro. La scorsa settimana c’era stato il rinvio dell’udienza al TAR della Lombardia.

C’è una nuova data per l’udienza. A riferirlo è Calcio e Finanza. «Le parti coinvolte torneranno davanti al TAR della Lombardia il prossimo 12 dicembre».

L'articolo San Siro, nuova data per l'udienza al Tar dopo il ricorso sul vincolo proviene da Inter News 24.

