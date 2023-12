L’attaccante del Benfica, Casper Tengstedt, ha detto la sua dopo il pareggio rimediato in Champions League contro l’Inter

Intervenuto nel postpartita di Benfica Inter ai microfoni di Uefa.com, Casper Tengstedt si è espresso così.

SENSAZIONI – «Mi sento bene in campo. Ho fiducia, credo in me stesso e sono qui per fare il meglio possibile».

SU JOAO MARIO – «E’ bello per lui. Tre grandi gol, al di là di tutto. Ha avuto una grande serata. Difficile spiegare cosa sia successo. Nel calcio, a volte vai dal meglio al peggio ed è quello per cui ci dispiace».

