I rossoneri cercheranno con tutte le loro forze una vittoria che ancora non è stata conquistata in questa stagione.

In queste prime settimane di Serie A, i riflettori sono tutti puntati sul Milan e sul suo allenatore Paulo Fonseca. Dopo un avvio di stagione che definire sottotono sarebbe un eufemismo, il diavolo cerca di risollevarsi per evitare di inciampare in un record negativo che risale a ben 27 anni fa; come fa notare il Corriere dello Sport.

Una macchia nella storia

I rossoneri ed il loro allenatore vivono giorni di tensione. Dopo un’inizio di stagione lontano dalle aspettative, il club si trova ad affrontare il rischio di eguagliare un record negativo che non tocca dal lontano 1997/98. Circa un quarto di secolo fa, i rossoneri conclusero le prime 4 giornate di campionato con soltanto 2 punti accumulati. Una situazione che Fonseca si propone categoricamente di evitare.

Milan applausi fine partita

Un’occasione per voltare pagina

Il prossimo incontro in programma a San Siro, dove il Milan ospiterà il Venezia di Di Francesco, rappresenta non solo l’opportunità per la squadra di ottenere i primi 3 punti della stagione, ma anche la speranza di lasciarsi alle spalle un’avvio stentato. Nonostante una crisi di risultati preoccupante, l’entusiasmo dei tifosi non sembra essere scemato, tanto da preannunciare il tutto esaurito per la prossima partita casalinga.

Un dato da non sottovalutare

L’importanza di ottenere una vittoria si fa ancora più pressante se si considera che porterebbe il Milan ad accumulare 5 punti, lo stesso numero ottenuto nelle prime giornate della stagione 2010/11, conclusasi poi con la vittoria del 18esimo Scudetto. In aggiunta, Fonseca porta con sé una sorta di talismano: infatti, ha sempre registrato almeno una vittoria nelle prime 4 partite all’inizio di un nuovo incarico, sia in Portogallo, alla Roma, che al Lille.

