L’allenatore rossonero è partito molto male in campionato e per questo motivo non può abusare del turnover nel prossimo match.

L’inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla formazione che dovrebbe schierare Paulo Fonseca contro il Venezia. “Ci sarà il turnover però allo stesso tempo non può sottovalutare (Fonseca ndr) gli altri impegni. Faccio un esempio: Morata era quattro settimane che lavora a parte. Metterlo da titolare inizialmente probabilmente sarebbe osare troppo considerando le altre due partite. Ma lì adesso in attacco hai un’alternativa, e che alternativa, che si chiama Tammy Abraham, quindi vai sereno se giochi con Abraham lì davanti”.

Tammy Abraham

Coperta corta al centro

“In mezzo al campo hai la coperta corta perché hai venduto Pobega ed Adli, Benancer si è infortunato e starà fuori almeno quattro mesi, Musah è rientrato soltanto oggi quindi la logica dice Fofana insieme a Reijnders, a meno che non voglia schierare dal primo minuto Zeroli e Vos ma credo di no perché la partita è delicata”.

Le scelte offensive

“Sulla trequarti: Pulisic è rientrato oggi così come Chukwueze, quindi ipotizziamo Okafor, Leao con magari Loftus-Cheek che si è allenato in questi giorni qui a Milanello. In difesa magari Pavlovic può partire dalla panchina e magari può giocare Gabbia insieme a Fikayo Tomori con da una parte o Calabria o Emerson Royal e dall’altra Theo Hernandez, perché faccio fatica a pensare che possa rinunciarvi ancora. Quindi sì, ci sarà un turnover leggero”.

