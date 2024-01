Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del futuro dello Stadio San Siro per Inter e Milan, ecco il suo intervento

Intervenuto nella sede del Comune di Milano a Palazzo Marino, il Sindaco Beppe Sala ha preso la parola nel corso della presentazione del progetto di ristrutturazione di San Siro. Ecco il suo intervento sul futuro di Milan ed Inter.

STADIO FUORI MILANO – «È chiaro che da sindaco di Milano non farei niente per oppormi ad ipotesi secondo cui le squadre costruiscano un nuovo stadio fuori da Milano. Ciò non toglie che non possa ragionare sul fatto che dobbiamo far di tutto affinché le squadre restino a Milano. A fronte di un investimento di 900 milioni lontano da Milano, avendo la possibilità di lavorare su San Siro, perché non farlo? L’Inter manifesta un interesse a Rozzano, ma atti dimostrativi non sono stato fatti. Diversa è la situazione del Milan. Il sindaco di San Donato ci ha comunicato la presentazione da parte del Milan di un’istanza nel territorio di San Donato di un nuovo stadio di proprietà. Il comune di San Donato ha emanato una delibera di giunta per l’area San Francesco».

QUESTIONI DA CHIARIRE – «Ci sono ovviamente delle questioni da chiarire, ad esempio come fare per attrarre di nuovo i club. Il valore patrimoniale dell’impianto per i milanesi è di circa 100 milioni di euro e se queste sono le premesse, qualora ci fosse un interesse il Comune sarebbe aperto ad alcune soluzioni: realizzare noi i lavori, oppure partecipare ai lavori, ma la terza è la più sensata, ossia cedere in diritto di superficie lo stadio. Quest’ultima è la più interessante: per le squadre è importante patrimonializzare lo stadio, in secondo luogo si potrebbero accelerare i tempi».

SETTEMBRE – «Le squadre devono essere in condizione di rispondere entro settembre, presumo che dovremmo chiedere al Milan se intende lavorare con l’amministrazione di San Donato o con noI».

VINCOLO SECONDO ANELLO SAN SIRO – «Salvo diversa decisione del Tar, il vincolo si può considerare una certezza e quindi noi lo diamo nel campo delle certezze, così come il fatto che il referendum non è ammissibile. Se il vincolo a questo punto impedisce, a questo punto la strada maestra per noi diventa la valorizzazione di San Siro. Per questo è importante valutare un progetto come questo, nella speranza che le squadre rinnovino l’interesse per San Siro».

L’articolo San Siro, Sala insiste: «Ho questa speranza, poi fissa una data» proviene da Inter News 24.

