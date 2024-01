Si infiamma il calciomercato Inter, è corsa contro il tempo per il futuro di Stefano Sensi al Leicester, ecco il motivo e cosa manca

Il calciomercato Inter si sta per concludere. Eppure, come riportato quest’oggi da Sky Sport, il club nerazzurro si trova davanti ad una vera e propria corsa contro il tempo per il futuro di Stefano Sensi.

Il talento stamane si è allenato come da programma ad Appiano Gentile, speranzoso in novità importanti. Eppure, la trattativa con il Leicester non sembra sbloccarsi, dal momento che mancherebbe ancora l’offerta ufficiale da parte della compagine inglese. Era atteso nelle scorse ore, tra l’altro, l’invio dei documenti per perfezionare il passaggio del centrocampista.

