Mentre Inter e Milan meditano di costruire il loro stadio fuori dai confini di Milano, il caso San Siro fa registrare una nuova puntata.

L’azienda incaricata di fornire un progetto per a ristrutturazione del Meazza, la WeBuild ha diramato un comunicato ufficiale: eccone alcuni stralci. “Cos’hanno in comune il San Siro Stadium di Milano, il Camp Nou di Barcellona, il Santiago Bernabéu di Madrid o ancora l’Emirates Stadium di Londra Sicuramente le emozioni che sprigionano, ma allo stesso tempo anche la loro assoluta bellezza, la forma e la modernità che si intrecciano per trasformare una struttura in cemento armato in un luogo sacro per gli amanti dello sport. Negli ultimi anni proprio gli stadi di calcio hanno subito un profondo processo di rinnovamento. Tra i più iconici, alcuni sono stati ricostruiti, molti altri sono stati modernizzati. Le strutture sportive di nuova concezione devono infatti rispondere a determinati criteri di sostenibilità: la riduzione dei consumi energetici, la capacità di diventare fornitori di servizi che vanno oltre la semplice partita, l’inclusione, l’innovazione tecnologica”.

Stadio San Siro Pioggia

Su San Siro

“Il Gruppo Webuild ha presentato un progetto di riqualificazione dello stadio che punta a preservare questa icona dello sport in linea con quanto già fatto nelle grandi arene sportive europee. Il progetto di Webuild prevede interventi sulla struttura esistente in nome della modernità e della sostenibilità dell’impianto. Secondo la proposta presentata, su cui sono in corso le opportune interlocuzioni con i soggetti interessati, i lavori potrebbero durare tre anni nel corso dei quali la struttura continuerebbe a funzionare. Il principio del progetto è lo stesso che ha ispirato gli interventi di riqualificazione degli altri grandi stadi europei con l’obiettivo di proteggerli e valorizzarli in quanto veri patrimoni storici e culturali non solo per gli amanti del calcio, ma per tutti”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG