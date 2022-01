Sanchez al fotofinish: Supercoppa all’Inter

Un gol al 120esimo di Alexis Sanchez regala la Supercoppa Italiana all’Inter. Una partita scoppiettante e ricca emozioni, risolta al fotofinish dall’attaccante cileno, che sfrutta un errore di Alex Sandro per battere l’incolpevole Perin da pochi passi. I nerazzurri scongiurano così i calci di rigore, che avrebbero aggiunto ulteriore pepe a una sfida giocata a mille all’ora da entrambe squadre.

Meglio l’Inter sul piano del gioco e del palleggio, ma la Juve, senza tanti titolari e con un Bernardeschi in discreto spolvero, ha difeso con orgoglio, pungendo spesso in contropiede. Prima gioia interista per Simone Inzaghi, che batte nuovamente i bianconeri in una finale regalando un’altra gioia al popolo nerazzurro. L’Inter si conferma la compagine più forte del nostro campionato.