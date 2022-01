Juventus: Szczesny può giocare contro l’Udinese

Nella SuperCoppa italiana giocata ieri il portiere titolare della Juventus è stato Mattia Perin perché Wojchech Szczesny aveva fatto da poco la vaccinazione anti-Covid. Come ammesso candidamente da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il polacco non aveva ancora il green pass e quindi sarebbe dovuto arrivare da solo allo stadio all’ultimo momento. Così è stato in effetti ieri sera, il polacco non ha avuto contatti col resto dei compagni e si è unito alla squadra poco prima del match.

Questo problema non si porrà sabato quando la Juventus ospiterà a Torino l’Udinese per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A: Wojchech Szczesny avrà la certificazione verde e potrà difendere da titolare i pali della porta bianconera, vedremo cosa deciderà Allegri.