Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, in vista della finale di Supercoppa di domani, si allena anche in camera: le foto

Attraverso il proprio profilo su Instagram, Alexis Sanchez dimostra di continuare a tenersi in forma e ad allenarsi anche in camera d’albergo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Il cileno vuole dimostrare di poter essere ancora decisivo tra le fila dell’Inter, come dimostra la didascalia.

LE PAROLE – Nella nostra professione passiamo 24 ore in albergo e in camera, dopo tanto tempo ho capito che ci sono momenti in cui puoi far lavorare il tuo corpo e quella si chiama professione, “se necessario”… non è mai troppo tardi per imparare .

L’articolo Sanchez, il messaggio velato per l’Inter dalla camera d’albergo -FOTO proviene da Inter News 24.

