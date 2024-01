La Juve di Max Allegri ha battuto 0-3 il Lecce nella 21^ giornata di Serie A, portandosi in vetta alla classifica: i dettagli

Con una vittoria convincente per 3-0 contro il Lecce, la Juventus supera l’Inter in classifica di Serie A, approfittando della pausa forzata dei nerazzurri impegnati in Arabia per la Supercoppa italiana.

Dusan Vlahovic si conferma come il trascinatore della squadra bianconera, mettendo a segno una doppietta nella ripresa, mentre Bremer chiude i conti. Con questo risultato, Allegri guida la classifica con 52 punti, uno in più rispetto a Inzaghi. L’Inter dovrà recuperare la partita contro l’Atalanta alla fine di febbraio.

L’articolo Serie A, la Juve travolge il Lecce e sorpassa l’Inter in classifica proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG