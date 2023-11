Alexis Sanchez oggi ha criticato aspramente le condizioni dello stadio del Colo Colo, sprovvisto di docce funzionanti

Il duro sfogo di Alexis Sanchez di oggi ha dato i frutti sperati, arrivando alle persone giuste, col potere di cambiare le cose.

Su Twitter, l’uomo d’affari Leonardo Farkas ha risposto così all’attaccante nerazzurro:

LE PAROLE- I miei follower mi hanno mandato le parole di Sanchez. Non può essere che la nostra Nazionale non abbia neanche docce di qualità. Ho depositato venti mln di pesos per migliorare le strutture. Non ci credevo fino a che non ho sentito le parole di Alexis.

Il cileno ha poi concluso la conversazione con queste parole: Grazie per aver sempre voluto aiutarmi, ma ho appena parlato con il presidente dell’ANFP, risolveranno per le docce, per l’acqua fredda ecc ecc. E si sono impegnati anche a migliorare le strutture del calcio femminile a breve termine. L’idea è che le generazioni future dispongano di strumenti di qualità come merita la Nazionale.

L’articolo Sanchez, il suo duro sfogo ripaga: ecco cosa è successo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG