Alexis Sanchez è pronto a vestire nuovamente la maglia dell’Inter. Il cileno ritorna in nerazzurra da svincolato: ecco cosa manca

Alexis Sanchez sta per tornare all’Inter dopo solo un anno, nel quale ha giocato al Marsiglia facendo parecchio bene (44 presenze totali, 18 gol e 3 assist). Proprio al Marsiglia andrà Joaquin Correa, liberando il posto nella rosa dei nerazzurri per il ritorno del cileno.

Come riferisce Sky Sport, la volontà del calciatore è ormai chiara: vuole tornare all’Inter. L’ex Udinese aspetta soltanto il via libera per le visite mediche. La trattativa potrebbe sbloccarsi già nella giornata di oggi, conseguentemente alla cessione dell’argentino.

L’articolo Sanchez Inter, il cileno pronto al ritorno: ecco cosa manca per la fumata bianca proviene da Inter News 24.

