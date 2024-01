Sanchez-Inter: il cileno rifiuta due destinazioni e blocca il mercato dei nerazzurri per l’attaccante. La situazione e lo scenario

Alexis Sanchez condiziona il calciomercato Inter. I nerazzurri nel corso di questa sessione invernale proveranno a vedere se ci saranno le condizioni per chiudere un colpo anche in avanti, ma tutto dipenderà dal cileno.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Niño Maravilla starebbe continuando a rifiutare ben due destinazioni: lo vogliono sia in Arabia Saudita che negli USA. I nerazzurri sarebbero anche disposti ad accompagnarlo alla porta, aprendo così alla possibilità di un nuovo innesto, magari in prestito.

