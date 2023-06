Alexis Sanchez avrebbe tentato di tornare all’Arsenal, proponendosi lui stesso al tecnico Mikel Arteta: questa la risposta

Alexis Sanchez avrebbe provato un clamoroso ritorno all’Arsenal. L’attaccante ex Inter si sta guardando intorno dopo l’ottima stagione vissuta con la maglia del Marsiglia. Come riporta Daily Mail, il cileno avrebbe telefonato personalmente a Mikel Arteta per proporsi.

Il tecnico dei Gunners ha però rifiutato la proposta, spiegando come abbia altri piani per il suo attacco.

L’articolo Sanchez, l’ex Inter si propone all’Arsenal: la risposta del club inglese spiazza il cileno proviene da Inter News 24.

