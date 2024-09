Il giornalista Fabio Santini sostiene che il tecnico nerazzurro sia insoddisfatto di un paio di cose accadute nell’ultimo periodo.

Simone Inzaghi avrebbe espresso insoddisfazioni riguardanti il suo recente rinnovo di contratto e la gestione del mercato da parte della società.

I dubbi dell’allenatore

Nonostante una partenza promettente in Serie A, con risultati che hanno subito posizionato l’Inter come una delle pretendenti allo Scudetto, emergono segnali di malcontento dall’allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico, che ha guidato la squadra a risultati notevoli, non sembra completamente felice delle condizioni del suo nuovo accordo con il club. Stando a quanto riportato da Fabio Santini, esperto di mercato, durante un video sul canale YouTube di Calciomercato.it, Inzaghi avrebbe preferito un rinnovo di 3 anni, invece dei 2 concessi; sarebbe stato lo stesso allenatore piacentino ad aver esternato il malcontento al riguardo durante il matrimonio del fratello.

Simone Inzaghi

Mercato e strategie

Anche alcune scelte di mercato hanno sollevato interrogativi. Un esempio lampante è la situazione di Palacios, acquisto importante per i nerazzurri, che Inzaghi ha deciso di escludere dalla lista per la Champions League. Questa mossa, oltre a sorprendere, sarebbe un segnale alla società; questa a sua volta non sarebbe contenta di come è andata la campagna europea della passata stagione.

La nuova Champions

Simone Inzaghi è riconosciuto come uno dei migliori allenatori della Serie A e ha tutte le potenzialità per guidare l’Inter alla conquista di nuovi trionfi in campionato; ora però gli è richiesto di fare meglio anche in Champions. Tuttavia, Santini sottolinea come servano anche giocatori di alto livello per raggiungere questo obiettivo.

