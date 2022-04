L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri si rammarica per la sconfitta a tempo scaduto ma ha poco da rimproverare ai suoi.

Maurizio Sarri commenta la gara persa col Milan a DAZN senza puntare il dito contro la sua squadra. “Abbiamo messo tutto nella partita. Ottimo primo tempo, nella ripresa pagata una settimana travagliata con tanti giocatori con la febbre. Ci abbiamo messo dentro un errore in un momento senza rischi. Fa piacere vedere che i ragazzi abbiano messo tutto”.

Claudio Lotito

“Sprecati palloni riconquistati troppe volte per ripartire azione su azione. Sofferti i minuti dopo l’1-1, nel primo quarto d’ora direi che abbiamo sofferto poco. La squadra non ha sofferto il clima dello stadio, forse con la Curva piena ci sarebbe stato un pizzico in più d’aiuto. Lazio senza Europa? Va chiesto alla società se ci sia un piano A o B per il mercato. Per me non cambia nulla. In questo ambiente ci sto benissimo, così come con la squadra. Bella partita dei miei ragazzi contro la prima in classifica, il lavoro procede bene”.

