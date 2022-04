Sembrava incredibile anche solo fino a qualche settimana fa ma la posizione di Luciano Spalletti alla guida del Napoli non è così salda.

La debacle incredibile del Napoli che ieri ad Empoli era in vantaggio 0-2 fino all’82’ apre profonde riflessioni sul futuro. La squadra toscana ha vinto 3-2 mettendo in discussione quanto di buono fatto nel girone d’andata dai partenopei, in lotta per lo Scudetto fino a due settimane fa.

Roberto De Zerbi

La squadra andrà in ritiro da domani ma il Corriere dello Sport parla anche della posizione di Spalletti per la prossima stagione. Il rapporto con De Laurentiis potrebbe non essere così buono come in precedenza. I nomi che circolano, anche se è tutto piuttosto embrionale, sono quelli di Vincenzo Italiano della Fiorentina e Roberto De Zerbi dello Shakhtar Donetsk.

