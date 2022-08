I biancocelesti guardano oltremanica alla ricerca di profili da aggiungere alla propria rosa.

La Lazio sta vedendo sfumare l’obiettivo Emerson Palmieri che sta per firmare col West Ham ed è quindi pronta a ripiegare, si fa per dire, su Sergio Reguilón; lo sostiene il Corriere dello Sport. Claudio Lotito sembrerebbe infatti essersi convinto a non aspettare la cessione di uno tra Hysaj e Fares prima di affondare il colpo sulla corsia mancina.

Claudio Lotito

Lo spagnolo non rientra nei piani di Antonio Conte ma serve che il Tottenham lo ceda al prestito e paghi metà ingaggio del terzino sinistro. Lo stipendio del giocatore infatti ammonta a 3,6 milioni ed è troppo pesante per la Lazio; cedere invece Hysaj e Fares si sta rivelando un’impresa titanica.

