Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha voluto rispondere alla battuta di Mourinho ed esprimere un parere sulla querelle curva-Acerbi.

Maurizio Sarri ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigili del derby di Roma. “Il derby è il derby, non c’è nessun retropensiero. Parliamo di una partita a parte, un evento unico. Non pensiamo all’Europa, alla classifica, al resto. Giochiamo per il derby. Mourinho? Non sento la rivalità, giocano Roma e Lazio. Noi allenatori non dobbiamo pensare di essere più importanti delle squadre che alleniamo. Con lui ho parlato due-tre volte, ho avuto una buona impressione dell’uomo. Conta questo“.

Mourinho

“Ogni partita ha storia a parte in assoluto e nel derby vale in maniera tripla. Sarà un match difficile, siamo due squadre di buon livello con alti e bassi. Entrambe le squadre giocheranno. La battuta di Mourinho sulla sigaretta sul divano? É arrivato tardi, ho smesso di fumare da qualche giorno. Poi magari riprendo, ma al momento non fumo. La polemica dei tifosi contro Acerbi faccio fatica a capirla. Il tutto è partito con un gesto dopo un gol, non so. Un gesto non può incrinare la considerazione nei confronti di un ragazzo che ha fatto grandi cose in questi anni. Si sta allenando tanto, sta dando tutto. Spero che la parte dei tifosi che lo sta contestando riesca ad aiutarlo così come fanno con il resto della squadra sia in casa che in trasferta”.

