Sarri: «Inter? Prima pensiamo alla partita di mercoledì» Le parole del tecnico della Lazio, prossima avversaria dei nerazzurri

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post Verona Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato del prossimo impegno di campionato contro l’Inter:

«Visti segnali positivi, rimane il rammarico per il risultato. Ma ho visto una squadra con un ottimo atteggiamento, prestazione di buon livello. Inter? Noi navighiamo a vista, pensiamo solo a mercoledì. Non penso a chi abbiamo in campionato nel prossimo turno»

L’articolo Sarri: «Inter? Prima pensiamo alla partita di mercoledì» proviene da Inter News 24.

