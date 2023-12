I nerazzurri potrebbero dover difendersi dagli assalti di top club europei per il regista turco: al momento però lui si trova benissimo a Milano.

L’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese a San Siro per rispondere alla vittoria di ieri della Juventus; naturalmente il regista davanti alla difesa sarà Hakan Calhanoglu.

Il cuore dell’Inter

Il turco è ormai irrinunciabile per Inzaghi, una cosa difficilmente ipotizzabile quando fu preso ormai 3 anni fa dal Milan che non gli aveva rinnovato il contratto. Calhanoglu era un trequartista o un esterno offensivo molto molto discontinuo, i nerazzurri lo presero per sostituire lo sfortunatissimo Eriksen per farne una mezzala. I primi mesi furono discontinui ma nei successivi fu un continuo crescendo, il fatto poi di essere arrivato dai cugini lo fece rapidamente diventare un idolo della tifoseria. L’anno scorso ci fu un altro arretramento: Brozovic fu costretto a saltare molte gare per un infortunio muscolare e Inzaghi, su consiglio di Ferri, non esito a metterlo davanti alla difesa a fare il regista. La sua vita cambiò: ora il turco è senza esagerazioni uno dei migliori interpreti del ruolo.

Hakan Calhanoglu

Sirene inglesi

Tuttosport sostiene però che Chelsea e Liverpool siano sulle sue tracce: in realtà l’Inter è piuttosto tranquilla e la scorsa estate lo ha considerato incedibile. Mesi fa infatti c’erano diverse squadre arabe che erano pronte a ricoprirlo d’oro ma lui non ci ha pensato più di tanto perché a Milano si trova benissimo; neanche l’Inter ha mai pensato neanche di sedersi a trattare forte di un contratto fino al 2027.

