Eurorivali Inter, oggi in campo la Sociedad: sfida al Villareal prima della Champions. Calcio d’inizio 18.30

Sabato di campionato anche per la Real Sociedad, che prima di sfidare l’Inter nell’ultimo turno di Champions League, farà visita al Villareal, oggi alle 18.30.

Match che i nerazzurri osserveranno da lontano, per capire come arriveranno i baschi al match di San Siro in programma martedi 12 dicembre.

L’articolo Eurorivali Inter, oggi in campo la Sociedad: sfida al Villareal prima della Champions proviene da Inter News 24.

