Serie A, la Lazio si prepara all’Inter: 1-1 dei biancocelesti contro il Verona, nel match delle 15 del sabato di Serie A

Stop per la Lazio, prossima avversaria dell‘Inter di Inzaghi in campionato, che non va oltre l’1-1 al Bentegodi contro il Verona di Baroni.

Non basta un gioiello di Zaccagni nel primo tempo per i biancocelesti, raggiunti da un gol di Henry che pone il punto sul match.

L’articolo Serie A, la Lazio si prepara all’Inter: 1-1 dei biancocelesti contro il Verona proviene da Inter News 24.

