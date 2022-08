Le parole del ds del Sassuolo Carnevali ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus. Di seguito le sue parole

Il ds del Sassuolo Carnevali ha parlato prima della partita contro la Juventus. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

«Mi aspetto di dare continuità, quello che abbiamo fatto in questi anni, Sassuolo sta soprattutto sta cercando di dare continuità a ragazzi giovani, soprattutto italiani, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni».

«Raspadori è un grande professionista, si comporta in modo esemplare, ha fatto allenamento in modo perfetto. Per un ragazzo giovane del 2000 le voci di mercato èpssono rendere confusa le idee e il modo di di pensare».

