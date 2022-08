Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Verona e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Bentegodi, Verona e Napoli si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. Vittoria netta per i partenopei che dilagano nella ripresa e affondano la formazione di Cioffi, parsa in verità allo sbando.

Sintesi Verona Napoli 2-5 MOVIOLA

1 ‘ Fischio d’inizio al Bentegodi

5′ Primi cinque minuti con ritmi piuttosto lenti

11′ OCCASIONE NAPOLI – Lozano fugge a destra e assiste Osimhen che da pochi passi ciabatta malamente il pallone

13′ Tentativo di Zielinski dal limite, Montipò bravo ad alzare sopra la traversa

18′ Ci prova anche Kvaratskhelia dal limite, palla fuori di poco

21′ Ancora Osimhen per Lozano, diagonale da posizione defilata che non trova la porta

28′ Destro improvviso di Hongla dal limite, Meret alza sopra la traversa

29′ GOL VERONA – Angolo da destra, spizzata di Gunter e Lasagna al volo di sinistro fulmina Meret sul secondo palo

30′ Reazione immediata del Napoli, con Montipò reattivo su Kvara

34′ OCCASIONE NAPOLI – Testa di Anguissa su palla inattiva e solo il palo a negare il pareggio

37′ GOL NAPOLI – Lozano scappa ancora ad Amione, cross pennellato per Kvaratskhelia che irrompe di testa e realizza il pareggio

40′ Bella giocata di Osimhen in area che stoppa e calcia al volo senza però inquadrare lo specchio

45’+2 GOL NAPOLI – Rete identica a quella del Verona: spizza Di Lorenzo e sul secondo palo Osimhen mette in porta al volo

45’+3 Termina la prima frazione

46′ Si riparte

48′ GOL VERONA – Cross dal fondo di Faraoni, svetta in piena area Henry che realizza il pareggio

55′ GOL NAPOLI – Kvara illumina per l’inserimento in profondità di Zielinski che di sinistro tocca sull’uscita di Montipò

65′ GOL NAPOLI – Lobotka buca centralmente la difesa gialloblù e dal limite piazza l’interno destro sul palo lontano

77′ Contropiede azzurro con il neoentrato Politano che converge a calcia a giro, fuori non di molto

79′ GOL NAPOLI – Altra ripartenza veloce, palla a Politano che da dieci metri infila l’angolo di mancino

83′ GOL NAPOLI – Ounas apre e chiude l’azione segnando un gol facile facile a porta vuota. L’arbitro annulla dopo check VAR per un’ostruzione di Zerbin su Montipò

95′ Termina il match

Migliore in campo: Kvaratskhelia PAGELLE

Verona Napoli 2-5: risultato e tabellino

RETI: 29′ Lasagna, 37′ Kvaratskhelia, 45’+2 Osimhen, 48′ Henry, 55′ Zielinski, 65′ Lobotka, 79′ Politano

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione (58′ Retsos); Faraoni, Tameze, Hongla (67′ Barak), Ilic, Lazovic; Henry (58′ Piccoli), Lasagna (72′ Djuric). Allenatore: Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (83′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (75′ Zerbin); Lozano (75′ Politano), Osimhen (83′ Ounas), Kvaratskhelia (68′ Elmas). Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Hongla, Amione, Osimhen

