Queste le informazioni per il match al Mapei tra Sassuolo-Milan che potrebbe decretare lo scudetto rossonero.

Pathos alle stelle per l’ultima giornata di campionato decisiva per assegnare lo Scudetto per il Milan che si ritroverà davanti il Sassuolo. Il club rossonero giocherà sul campo del Sassuolo, mentre i neroazzurri si troveranno a sfidare a San Siro la Sampdoria.

Tutti i tifosi vogliono un biglietto per questa sfida che vede il Milan vicino allo scudetto dopo 11 stagioni. Il Sassuolo nel suo account Twitter ha dichiarato: “Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di Sassuolo-Milan, si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte di Serie A, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match“.

Milan squadra esulta

Durante il primo pomeriggio, lega Serie A ha ufficializzato gli orari della ultima giornata di campionato.

Il club rossonero giocherà domenica 22 maggio alle ore 18.00, in contemporanea a San Siro, l’Inter affronterà la Sampdoria. Continua l’attesa per sapere i prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti.

Il Sassuolo ha dichiarato: “Sassuolo-Milan si giocherà domenica 22 Maggio alle ore 18. Tutte le informazioni relative alla prevendita dei biglietti saranno comunicate all’esito del GOS che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi“.

