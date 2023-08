Il nuovo attaccante del Sassuolo, Samuele Mulattieri, arrivato in neroverde dall’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni

All’interno dell’affare per il passaggio di Davide Frattesi all’Inter, Samuele Mulattieri è finito al Sassuolo. Il nuovo attaccante dei neroverdi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Col mister mi sto trovando benissimo, cerchiamo di esprimere un calcio offensivo. Stiamo lavorando bene. Io sono una prima puta, ormai sono un centravanti anche se da piccolo ho giocato anche da esterno. Posso ricoprire tutti i ruoli offensivi. I compagni sono tutti bravissimi, siamo un bel gruppo e sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Obiettivo stagionale? Bisogna sempre lavorare giorno dopo giorno, senza darsi troppi obiettivi.

Com’è Berardi? Un giocatore fortissimo, per me è un piacere giocare con lui ed altri giocatori così forti. Che maglia ho scelto? Il numero 8, è quello che avevo quando giocavo da piccolino. Inter? Devo ringraziare tutti, ho fatto anni importanti i n Primavera e poi ho iniziato a girare in prestito. Non posso che essere riconoscente all’Inter. Un mio sogno? Ce l’ho ma preferisco non dirlo».

