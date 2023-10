Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Bologna

PAROLE – «Penso che non esista partita in cui non voglia fare gol. È normale, ci ho provato anche oggi. Abbiamo fatto molto di più rispetto all’ultima partita. Eravamo arrabbiati e penso che si sia visto questo cambio. Noi siamo questi e non quelli che si sono visti contro la Lazio. Dopo la Lazio eravamo tanto arrabbiati. Sapevamo di aver sbagliato tanto. Oggi abbiamo avuto tanto atteggiamento e abbiamo giocato. Eravamo di fronte un’ottima squadra. Siamo arrabbiati per i risultati ma abbiamo raccolto un buon punto. C’è un po’ di rimorso. Abbiamo creato tanto e si poteva fare di più, essere più lucidi magari. Dovevamo cambiare l’atteggiamento e provare quello che proviamo in allenamento. Tutto questo oggi c’è stato. Oggi volevamo fare i tre punti ma il punto è buono. Serviva più fortuna Potevo essere più fortunato. Era l’unico angolo che il difensore mi aveva lasciato. Prima o poi però la palla entra. Dobbiamo continuare a fare così, arriverà un po’ di fortuna in più anche per cambiare queste dinamiche».

