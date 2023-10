Le parole di Marco Baroni, tecnico del Verona, prima del calcio d’inizio della partita dei gialloblu contro la Juve

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Juve-Verona. Di seguito le sue parole.

FORMAZIONE – «Questa squadra ha cambiato molto, abbiamo valutato alcune soluzioni con i nuovi e oggi c’è la necessità di tenere la palla, ho optato per questa soluzione anche in continuità. Per varie situazioni Djuric non è stato in perfette condizioni, alla decima di campionato abbiamo provato soluzioni con ragazzi che conoscevamo meno. Ngonge? Voglio togliergli un po’ di pressioni, sta bene e ormai non bisogna più pensare al singolo. La Juve partirà forte, servirà subito una presenza importante e per noi lui è un giocatore importante, sarà della gara».

MAI VINTO CONTRO LA JUVE – «Incoscienza no, serve compattezza, equilibrio. Venire in uno stadio così, contro la Juve, sono cose che non capitano spesso e dobbiamo sfruttare l’occasione. Abbiamo grandissimo rispetto ma dobbiamo fare una partita di presenza, fisica e mentale».

