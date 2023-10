L’ex fantasista Antonio Cassano ha detto la sua sul voltafaccia del belga senza mezzi termini.

Antonio Cassano alla BoboTv ha commentato le modalità che hanno portato all’addio di Lukaku all’Inter. “Ha trovato la scusa della finale di Champions, ma effettivamente era Dzeko a dover giocare e per merito“.

L’attacco

“Mentre sembrava dovesse rimanere al club nerazzurro, che aveva fatto un grosso sacrificio per lui, si mette a trattare con Milan e Juve e poi non dà spiegazioni e dice ‘ma un giorno parlerò’. Caro Lukaku, evita di parlare il disastro lo ha già fatto. Noi interisti non lo caghiamo neanche uno come lui”.

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

Questione di amicizia

“Non è questione se è importante o meno per la squadra di Inzaghi come dice Mourinho, ma conta l’uomo, conta l’amicizia. Era morto due volte e l’Interlo ha ripreso e mentre non rispondeva ai suoi compagni trattava con le squadre rivali. La mia sensazione che va dove gli danno più soldi. Dell’Inter l’unica cosa che potrà dire quando si deciderà a parlare è che i dirigenti nerazzurri gli hanno chiesto di aspettare, ma è normale, mica l’Inter è il PSG”.

Tradimento non solo verso i compagni

“Poi è stato un tradimento anche nei confronti di Inzaghi, era stato lui a preferire Lukaku a Dybala. Non poteva aspettare? Doveva per forza trattare con quei due club? Alla fine bastava alzare il telefono e dire che lo stava facendo e che se fosse stato libero alla fine poteva andare ancora all’Inter. Sarebbe stato chiaro, invece lui ha pure parlato di amore grande. Magari ora lo dice della Roma e poi l’anno prossimo una squadra gli offre di più e lui va. Questi sono i giocatori oggi. Alla fine, caro Lukaku, Milan e Juve ti hanno preso per il cu** perché se avessero potuto ti avrebbero preso. Serve personalità“.

L’articolo Cassano: “Lukaku eviti di parlare, ha già fatto il disastro, preso in giro da Milan e Juve” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG