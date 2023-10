Le parole di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, dopo la vittoria dei granata contro il Lecce

Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Torino contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Sono contentissimo, non vedevo l’ora di tornare. Questa emozione è stata suggellata dal gol, ci meritavamo questa vittoria. Se giochiamo come oggi ci toglieremo delle soddisfazioni. Continuo a lavorare per migliorare insieme al mister e ai compagni. Dover guardare i compagni da fuori è stata durissima».

DEDICA PER SCHUURS – «Assolutamente, abbiamo preparato una maglietta per dedicargli questa vittoria».

SVOLTA – «Il nostro campionato comincia oggi, dobbiamo ripartire dalla questa prestazione».

