L’ex difensore Ivan Ramiro Cordoba ha detto la sua sulla squadra di Simone Inzaghi e sul ritorno del centravanti belga.

Ivan Cordoba ha parlato di Inter a DAZN. “Sicuramente è una squadra molto forte. Parliamo di un gruppo che è cresciuto, costantemente, anno dopo anno e che ha acquisito una certa consapevolezza, conscio dei propri enormi mezzi tecnici e mentali. Si vede che i ragazzi si sentono forti, lo percepiscono pure gli avversari: sai che, avendo di fronte l’Inter, sfidi i vice-campioni d’Europa, appunto oggi davanti a tutti in Italia. Di certo, l’Inter ha molte possibilità di conquistare lo Scudetto“.

Lautaro Martinez

Bis europeo

“Rispetto alla scorsa stagione, in parte la rosa è cambiata. Tuttavia, la base è rimasta e sarebbe ingenuo non pensare di tentarci ancora. Storicamente, ma anche come potenziale attuale, l’Inter non deve limitarsi a passare il girone: deve puntare sempre alla finale. Anzi, alla vittoria finale. Quindi, per rispondere alla sua domanda, non ho alcun dubbio sul fatto che possa e debba riprovarci“.

Sul centravanti belga

“Una vicenda decisamente strana, difficile da inquadrare in questo momento. L’ho sempre considerato, credo come tutti, un giocatore attaccato a questi colori e che ha sempre fatto il possibile per restare, quantomeno a parole. Onestamente, non ho mai capito perché alla fine non l’abbia fatto. Seppur parzialmente, dal ritiro della sua Nazionale, di recente qualcosa ha detto. Posticipando a un secondo momento la spiegazione completa. Io credo alle parole della dirigenza dell’Inter, tuttavia sarebbe curioso capire cosa abbia da dire Lukaku“.

L’articolo Cordoba: “L’Inter ha molte possibilità di conquistare lo Scudetto, non ho mai capito perché Lukaku non sia tornato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG