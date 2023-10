Negli scorsi giorni era impazzata la notizia che Taylor Swift volesse comprare il Notts County e oggi è arrivata la smentita del club

Negli scorsi giorni in Inghilterra si era sparsa la notizia che Taylor Swift, sulla scia dei vari Ryan Gosling-Rob McElhenney al Wrexham e Tom Brady con il Birmingham City, volesse comprare il Notts County, una delle squadre più antiche del mondo e famosa per aver “donato” la maglia bianconera alla Juve. Il club però ha smentito con un comunicato ufficiale la notizia. Di seguito le loro parole.

«Spiace deludere le Swifties, ma non abbiamo intenzione di vendere. Non c’è certamente cattivo sangue tra noi e Taylor, ma in un momento così emozionante per noi e per il club, lei sicuramente non avrebbe potuto credere che avremmo rinunciato al nostro controllo. Lasceremo uno spazio vuoto nella playlist pre-partita di domani per un brano dal suo album 1989 appena pubblicato come gesto di buona volontà»

