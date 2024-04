Il conduttore televisivo Nicola Savino, noto tifoso dell’Inter, ha detto la sua sul prossimo Milan-Inter.

Nicola Savino si è proiettato al derby del 22 aprile: ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport. “Vogliamo lo scudetto per festeggiarlo come non abbiamo potuto fare fino in fondo nel 2020, causa Covid. Una sorta di coitus interruptus. E non mi si venga a dire che un eventuale successo rossonero in Europa League ci rovinerebbe in parte la gioia. Vincere la seconda stella al termine di un campionato dominato dall’inizio non ha prezzo”.

La possibile vittoria dello Scudetto nel derby

“Farlo a casa loro sarebbe un po’ uno ‘strano ma vero’ per gli almanacchi, ma a me interessa meno. Anche perché, senza fare lo scaramantico…, nelle ultime 5 gare ho visto un ottimo Milan. Stavolta i favoriti sono loro. Quando hanno voglia, Theo e Leao sono formidabili“.

Stadio San Siro

Come si è procurato il biglietto

“Con un amico prendiamo il posto in uno sky box di due milanisti che quel giorno non possono andare. Almeno due posti glieli abbiamo sottratti… Avevo fatto la stessa cosa per la semifinale di Champions della scorsa stagione. Visto che ci saranno meno interisti del solito, diventa ancora più importante che abbiano revocato il divieto per la Nord di utilizzare altoparlanti e tamburi. Ci faremo sentire comunque. Se ho sentito alcuni VIP che andranno a San Siro? Alcuni non amano quanto me andare in uno stadio rossonero che farà cori contro di noi“.

L’articolo Savino: “Questa volta il Milan è favorito, vincere lo Scudetto in casa loro sarebbe strano” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG