Il difensore del Monza Danilo D’Ambrosio si è tolto il cappello di fronte alla grandissima stagione della sua ex squadra.

Danilo D’Ambrosio ha parlato a Sky Sport delle sue condizioni ma anche della sua ex squadra, l’Inter. “Sto vedendo la luce in fondo al tunnel, a breve sarò a disposizione del mister e dei compagni. Palladino? La chiave è il rapporto e la sinergia che si sono create tra lui e la squadra: siamo ancora più coesi e i risultati in campo si vedono”.

Gli obiettivi del Monza

“Ad inizio campionato era quello di arrivare il prima possibile a 40 punti: ora ci godiamo ogni partita, andiamo su ogni campo più feroci e più vogliosi di vincere per arrivare più in alto possibile”.

Danilo D’ambrosio

Campano contro il Napoli

“Gioco da anni in Serie A e non sarà la prima col Napoli, ma è sempre diversa dalle altre: ho tanti amici lì che tifano contro di me e per loro, è divertente anche fuori dal campo. In campo faccio il mio dovere e faccio il massimo”.

Sui nerazzurri

“L’uomo copertina dello scudetto dell’Inter? Stanno facendo un campionato straordinario: la matematica ancora non dice loro campioni ma sono ad un passo. Parlare di uno è riduttivo: Inzaghi ha tantissimi meriti, la società anche, la squadra con capitan Lautaro altrettanti. E’ stata una combinazione di idee e attaccamento alla maglia che hanno portato all’obiettivo”.

