Jean-Louis Gasset ha parlato in conferenza stampa dello scarso utilizzo di Joaquin Correa: “È sempre nel gruppo e si allena sempre. È in un settore di gioco dove abbiamo Aubameyang, Moumbagna e Ndiaye che possono giocare da seconda punta. Credo che sia tornato a giocare Clermont per un quarto d’ora”.

Il faccia a faccia

“L’ho visto questa settimana perché voleva parlarmi. Gli ho detto di non arrendersi. Prima o poi avrò bisogno di lui. Non sono stato io a costruire la squadra. Quando ci sono così tanti attaccanti è difficile dare una possibilità a tutti. Vi ho detto quando sono arrivato che il mio obiettivo era rimettere i giocatori al loro posto. Se gioca, è al suo posto o comunque è un giocatore tra quelli che possono giocare”.

Scenari futuri

Il Tucu non riesce proprio a tornare ai fasti fatti ammirare con la maglia della Lazio e dopo due anni molto deludenti all’Inter sta facendo addirittura peggio all’Olympique Marsiglia. Correa ha realizzato 0 goal e 0 assist finora in stagione, Alexis Sanchez nella passata stagione con la stessa maglia ha segnato 18 goal tanto per far capire meglio la situazione. L’argentino è in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni che diventa obbligo in caso di qualificazione dei francesi alla prossima Champions League. Condizione questa che appare alquanto improbabile visto il distacco dalla terza in classifica; c’è però la speranza della vittoria dell’Europa League.

