Scamacca ad un passo: Inter sempre più italiana. Adesso sorride anche Mancini in vista della Nazionale

L’Inter ha ufficialmente presentato ieri un’offerta da 20 milioni più 3 di bonus per l’acquisto definitivo di Scamacca, tenendosi il margine per un rilancio, dato che il West Ham lo pagò al Sassuolo 36 milioni più 6 di bonus. Già da oggi nuovi contatti, con la convinzione di arrivare in breve alla fumata bianca.

Contento Scamacca e contento anche Mancini, ovviamente. Non che per un c.t. avere un giocatore in un altro Paese sia ormai un grande problema, ma che possa giocare nell’Inter, ovvero in una squadra candidata alla lotta scudetto, di casa in Champions, con un sistema di gioco e un possibile partner offensivo (Lautaro) in grado di esaltare le sue qualità, è tutto di guadagnato. Anche per chi tuttora lo considera una delle prime scelte per la maglia di centravanti della Nazionale. Ma c’è di più: nell’Inter Scamacca troverà, oltre che Barella, il “fratello” Frattesi, altro nuovo acquisto nerazzurro benedetto dal Mancio.

