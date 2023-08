Zazzaroni: «Zero ripensamenti di Lukaku. Ha scelto di lasciare l’Inter già a marzo». Questo il retroscena del direttore

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del futuro di Lukaku dopo l’addio all’Inter:

«Parto da Big Rom che, a 30 anni compiuti a maggio, ha scoperto di essere giovane e importante per l’Inter e vecchio e inutile per la Juve. A qualcuno non va proprio giù che il centravantone possa finire a Torino e lo fa continuamente sapere usando tutti i mezzi di cui dispone: a Lukaku è stato dato dell’ingrato, del traditore (seriale), del pentito (zero ripensamenti), ho letto addirittura che l’Inter non l’avrebbe riscattato quando la decisione di non proseguire il giocatore l’ha elaborata a marzo e presa a giugno. Ci viene anche ricordato che un giorno disse «mai alla Juve». Trovo assurdo leggere che il tal calciatore è feccia senz’anima poiché, dopo aver professato amore eterno per i colori, fugge a gambe levate, di solito per qualche dollaro in più. In tutti i matrimoni, soprattutto in quelli più importanti di un’unione sportiva a termine, ci sono i momenti in cui tutto è rose e fiori e si vive sospesi in paradiso raccontando mirabilie dell’altro o dell’altra. Ma le cose cambiano, a volte, i rapporti si logorano e uno dei due prende altre strade. Non a caso la fedeltà assoluta, nel calcio come nella vita, è un valore coltivato da pochi».

