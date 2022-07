Anche la stampa francese inizia a essere meno ottimista che la trattativa per il difensore slovacco vada in porto.

Il Paris Saint Germain ha iniziato un nuovo corso negli ultimi mesi e perciò non sembra più voler realizzare spese pazze come in passato. Se ne stanno accorgendo Inter e Sassuolo per Milan Skriniar e Gianluca Scamacca; per il difensore la forbice non è così ampia ma da molti giorni non si fanno passi avanti per la trattativa.

Gianluca Scamacca

I nerazzurri sono fermi alla richiesta di 70 milioni mentre i francesi per la difesa in generale ne hanno stanziati, secondo Le Parisien, solo 60; l’alternativa si chiama Jules Koundé e viene valutato proprio 60 milioni dal Siviglia. Per l’attacco invece il piano B corrisponde a Gonçalo Ramos del Benfica.

