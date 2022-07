L’attaccante spagnolo pur non disdegnando un ipotetico ritorno a Torino sta mettendo tutto sé stesso per scalare le gerarchie del tecnico dei Colchoneros.

Alvaro Morata è tornato all’Atletico Madrid dopo i due anni di prestito alla Juventus ed il mancato riscatto da patte dei bianconeri. Il club spagnolo non ha voluto concedere sconti e quindi ora l’attaccante si allena.

Diego Simeone

AS ritiene che dirigenti e compagni di squadra siano molto contenti dell’impegno che l’ormai ex Juve sta mettendo negli allenamenti per cercare di conquistarsi un posto da titolare. Tuttavia Diego Pablo Simeone almeno inizialmente dovrebbe preferirgli Griezmann, Joao Felix, Cunha e Correa. on si può escludere a priori che i bianconeri dopo aver ceduto De Ligt facciano una nuova offerta all’Atletico Madrid.

