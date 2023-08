Scamacca Inter, distanza di pochi milioni con il West Ham. Decisiva la volontà dell’attaccante di vestire di nerazzurro

L’Inter è in forte vantaggio anche per Scamacca. Il West Ham vuole 30 mln e non apre a sconti. L’Inter si è avvicinata a 25 con bonus, ballano 5 milioni.

L’Inter conta sulla volontà del giocatore di giocare per la squadra di Inzaghi, ha aperto totalmente a questa possibilità. La differenza potrebbe farla la volontà del giocatore. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Scamacca Inter, distanza di pochi milioni con il West Ham. Decisiva la volontà del giocatore proviene da Inter News 24.

