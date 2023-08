Difesa Inter, nel mirino ci sono Chalobah e Tomiyasu: le ultime sulle trattative per i due difensori

Al momento ci sono alcune idee non semplici da concretizzare: Chalobah è dallo scorso anno un pallino dell’Inter, ma è difficile averlo in prestito dal Chelsea che, pur avendo acquistato Disasi, ha perso per 6 mesi Wesley Fofana a causa di un serio infortunio al ginocchio.

Tomiyasu è un profilo che interessa parecchio. L’Arsenal, però, non apre al prestito e valuta solo una cessione a titolo definitivo, neppure a prezzo di saldo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Difesa Inter, nel mirino ci sono Chalobah e Tomiyasu: le ultime sulle trattative proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG