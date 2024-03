L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca si è espresso così sul pareggio conquistato contro la Juventus stasera a Torino

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca, ai microfoni di DAZN, ha parlato così della sfida contro la Juventus.

SPORTING – «Come loro hanno pericoli li abbiamo anche noi. Sarà una partita da dentro o fuori».

GASPERINI – «Ci martella ogni giorno, sa quello che fa e mi sento di dire che ho fatto grandi salti in avanti e lo riscontro ogni giorno. In partita, in allenamento, seguo tanto i suoi consigli».

COME SI SENTE – «Sono arrivato che venivo da un infortunio al menisco. Mi sono messo a lavorare, adesso mi sento di dire che sto bene fisicamente. Sto migliorando, poi il ritmo partita lo acquisisci giocando. Più giochi e più stai bene».

OCCASIONI MANCATE – «Forse rifarei quello che ho fatto. Un attaccante se vede la porta deve tirare, c’è poco da fare. A volte capita che va dentro, quindi… Il fatto è che quando mi si chiude la vena e la sposto sul destro vedo tutto appannato. Se avessi visto De Ketelaere gliel’avrei passata».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG